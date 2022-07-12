Регионы смогут обратиться за субсидиями на избавление от «кладбищ кораблей»

В этом году акватории Дальнего Востока планируется очистить от 62 судов. Правительство утвердило правила, по которым регионам будут предоставляться субсидии на такую уборку.

Из запланированных к уборке в 2022 г. затопленных судов уже поднято и утилизировано 21, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

«Всего по итогам года планируем убрать 62 корабля в акватории Дальневосточного федерального округа. Эти корабли мешают судоходству, рыболовству, наносят вред окружающей среде и снижают туристический потенциал регионов», — заявила Виктория Абрамченко.

Всего до конца 2024 г. на Дальнем Востоке предполагается поднять 213 затонувших судов. Правительство определило правила софинансирования расходов регионов на эти цели (постановление от 8 июля 2022 г. № 1222).

На генеральную уборку до 2024 г. предусмотрено 20 млрд рублей, из них на подъем и утилизацию затонувших судов — более миллиарда, сообщила зампред правительства.

Федеральное финансирование будет выделяться в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка», который недавно был включен в госпрограмму «Охрана окружающей среды». Поддержка позволит регионам возместить часть затрат по расчистке акваторий, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства. Для получения субсидий регионы должны направить заявку в Росморречфлот.

По словам Виктории Абрамченко, субъекты Федерации смогут уже в нынешнем году рассчитывать на возмещение расходов. «Подготовлен проект распоряжения о первой компенсации фактически понесенных затрат за утилизацию кораблей в Магаданской области в объеме 26 млн рублей», — уточнила вице-премьер.

Магаданская область стала пилотным регионом по подъему судов. По данным пресс-службы правительства РФ, из бухты Нагаева уже убрали четыре судна.

Власти дальневосточных регионов ранее сообщали, что ждут определения механизмов предоставления средств из федерального бюджета на очистку акваторий от брошенного флота.

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