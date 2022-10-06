Михаил Мишустин заверил в стабильности поставок продовольствия от России

Российская сторона готова выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами по экспорту сельхозпродукции и продовольствия, подчеркнул премьер Михаил Мишустин. В числе поставляемых продуктов он назвал и рыбу.

О готовности России обеспечивать поставки продовольственной продукции на мировой рынок глава правительства Михаил Мишустин заявил на выставке агропрома «Золотая осень» в Подмосковье, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

«Мы осознаем свою ответственность. Готовы, как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, выполнять все свои обязательства перед нашими партнерами, поставлять за рубеж зерно и масло, сахар и мясо, рыбу и кондитерскую продукцию», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что «какие бы барьеры ни пытались установить недружественные страны, качество и надежность поставок из России не вызывают сомнений».

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