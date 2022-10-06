РФ вновь согласовали добычу хамсы в абхазских водах

На предстоящей хамсовой путине в водах Абхазии смогут работать два российских судна, оснащенных разноглубинными тралами. Ставка сбора при этом будет аналогична той, которую платит бизнес, зарегистрированный в республике.

Решение принято по итогам восьмой сессии Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству, прошедшей в режиме видеоконференции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, ловить хамсу в морских водах республики в путину 2022/2023 гг. разрешено двум судам РФ чистой вместимостью не более 240 регистровых тонн. При этом промысел может вестись в любой период установленных сроков путины без ограничения объемов добычи.

Также стороны обсудили вопросы научно-технического взаимодействия, ресурсных исследований, сотрудничество в развитии аквакультуры и подготовке специалистов в области рыбного хозяйства.

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