«Научные» раки закрыли прудовый сезон

Специалисты ВНИРО протестировали технологии выращивания австралийского красноклешневого рака в прудах в Астраханской области. Исследования проводились на базе научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС».

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уже не первый год занимается разработкой технологии полного цикла выращивания австралийского красноклешневого рака в Астраханской области. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, этот вид характеризуется высокой скоростью роста, неприхотливостью к условиям содержания и относительно низкой агрессивностью к сородичам, товарных размеров он достигает в прудах за один летний сезон.

В течение двух лет специалисты института сформировали маточное стадо и получили потомство раков в контролируемых условиях системы замкнутого водоснабжения с дополнительным обогревом и применением сухих комбикормов.

В 2022 г. исследователи поставили задачу определить скорость роста молоди австралийского рака в прудах, оптимальную плотность посадки и выживаемость молоди при минимальных начальных весовых характеристиках. В начале июня молодь была выпущена в пруды научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС». В процессе выращивания отслеживались параметры водной среды и развитие естественной кормовой базы прудов — зоопланктона и зообентоса.

В конце сентября после спуска прудов тропических раков успешно выловили и перевезли в бассейны установки с замкнутым водоснабжением и дополнительным обогревом — на зимовку.

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