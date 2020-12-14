14 декабря 2020 года

Австралийских раков приучают к российским реалиям

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО продолжает эксперимент по формированию ремонтно-маточного стада австралийского красноклешневого рака. По мнению ученых, этот вид имеет хорошие перспективы в товарной аквакультуре России.

Австралийский красноклешневый рак привлекателен в первую очередь из-за высокого темпа роста. Товарной навески 60-90 г он достигает за 6-9 месяцев. Несмотря на неприхотливость, этот тропический вид зависим от температурного режима. Оптимальный условия для него – 25-29 градусов. Поэтому в условиях Юга России наиболее перспективно выращивание его комбинированным методом: восемь месяцев - в установке замкнутого водоснабжения, четыре месяца – в прудах. Такая технология применяется сравнительно недавно и требует уточнения, рассказали Fishews в пресс-службе КаспНИРХ.

В начале июня этого года разновозрастную молодь раков завезли для выращивания в системе УЗВ. Особей рассадили по лоткам с оптимальной плотностью, чтобы снизить каннибализм. В августе у части раков стали хорошо заметны половые признаки самцов – красные мягкие пигментированные пятна на неподвижном пальце клешни.

Формирование ремонтно-маточного стада началось на втором этапе выращивания. Ученые отобрали как неполовозрелых особей, так и раков с явными отличительными половыми признаками. Половозрелых экземпляров разделили по размерно-весовым показателям и рассадили в разные лотки с определенным соотношением полов. Это позволило снизить риск каннибализма и повысить выживаемость, отметили в филиале.

Дальнейшие исследования будут направлены на получение достаточного количества посадочного материала для экспериментального выращивания австралийского рака прудовым методом.

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