Депутаты Хабаровского края высказались по квотам

Комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края заявил о негативных социально-экономических последствия в случае принятия федерального законопроекта о перераспределении квот.

Как отметил председатель комитета рыбного хозяйства региона Никита Король, предлагаемое регулирование снизит ресурсную обеспеченность предприятий края, осуществляющих добычу минтая и сельди. Принятие законопроекта вызовет риски ликвидации малых и средних предприятий, составляющих 85% рыбохозяйственного комплекса региона, заявили Fishnews в пресс-службе Законодательной думы.

«Реализация законопроекта неизбежно повлечет негативные социально-экономические последствия для края. Прекращение или вынужденное сокращение деятельности многих рыбопромышленных предприятий приведет к резкому росту безработицы, социальной напряженности, несет значительные риски для экономики края, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Необходимо доработать законопроект с учетом решения продовольственного обеспечения и технического перевооружения», — отметил председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Комитет рекомендовал региональному парламенту направить в Госдуму отзыв с обозначенными аргументами.

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