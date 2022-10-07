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Со следующего года представители КМНС Камчатки смогут создавать территории традиционного природопользования. Фото пресс-службы регионального заксобрания

Коренное население Камчатки получит право на особые территории

В Камчатском крае с 1 января 2023 г. можно будет создавать территории традиционного пользования. Такое право получат представители коренных народов — физические лица, родовые общины и семьи КМНС.

Территории традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — это особо охраняемые территории, образуемые для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС. Понятие ТТП определено федеральным законом от 7 мая 2001 г. № 49 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов…»

В нынешнем году на Камчатке принят краевой закон о защите прав КМНС, предусматривающий в том числе создание ТТП регионального значения. 4 октября 2022 г. правительство края приняло постановление о порядке образования таких территорий.

Постановление определяет, «каким образом могут быть созданы эти территории, кто может инициировать их создание и другие связанные с этим аспекты», сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края со ссылкой на депутата Анну Давыдову.

Парламентарий обратила внимание, что ТТП будут создаваться для того, чтобы представители КМНС могли осуществлять свою традиционную деятельность природопользования в местах, закрепленных, к примеру, за определенным родом или семьей. Это для представителей коренных народов очень важно, отметила Анна Давыдова.

«Полагаю, что на основании данного порядка муниципалитеты могут разработать свои документы об образовании ТТП местного значения. Мы, как депутаты, готовы оказать консультационную поддержку представителям КМНС, которые изъявят желание создать территории традиционного природопользования», — добавила представитель краевого Заксобрания.

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  • Со следующего года представители КМНС Камчатки смогут создавать территории традиционного природопользования. Фото пресс-службы регионального заксобрания
  • Депутат Заксобрания Камчатского края Анна ДАВЫДОВА. Фото пресс-службы регионального парламента
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