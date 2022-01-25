Права коренных народов Камчатки прописали в краевом законе

Законодательное собрание Камчатского края приняло закон о защите прав КМНС, проживающих в регионе. В числе прочего документ содержит положения о реализации профильных госпрограмм и господдержки.

Законопроект внес в краевой парламент губернатор Владимир Солодов. По словам председателя регионального заксобрания Ирины Унтиловой, документ прошел всестороннее обсуждение на различных общественных площадках, в том числе с участием Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

К коренным народам, согласно Единому перечню коренных малочисленных народов РФ, на Камчатке отнесены алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы. Действие нового закона распространяется на них.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента, закон регулирует вопросы организации и обеспечения защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС. В том числе документ содержит статью, касающуюся создания территорий традиционного природопользования регионального значения на основании обращений представителей коренных народов.

Законодательно устанавливается приоритет права коренных народов на пользование животным миром в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Документ утверждает положения о реализации краевых госпрограмм, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов, а также о предоставляемых КМНС видах господдержки.

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