Нерест байкальского омуля отслеживает наука

Сотрудники Байкальского филиала ВНИРО продолжают работы на омулевых нерестовых реках. Специалисты оценивают численность особей и структуру стад — расовую, размерную, возрастную, половую, а также определяют плодовитость рыб.

Первые производители омуля появились в Селенге, массовый ход там зафиксировали в первой декаде сентября. Как рассказали Fishnews в пресс-службе БайкалНИРО, невысокий уровень реки и ранний заход производителей создают предпосылки для протяженной миграции на «верхние» нерестилища. В этом году производители омуля представлены в основном крупными особями, отметили ученые.

В реке Баргузин наблюдается стабильный ход этой рыбы, количественно превышающий уровень прошлого года. Также отмечен заход производителей в реку Ина, приток Баргузина.

Миграция омуля в реке Большая Речка в этом году началась раньше среднемноголетних показателей. Эту популяцию уже давно полностью перевели на искусственное воспроизводство: все производители на заходе отлавливаются специальным речным ставным неводом для последующего выдерживания в контролируемых условиях, уточнили в пресс-службе. Икру рыбы получают «экологическим» способом. Ученые также продолжают оценивать структуру нерестового стада на этой станции.

Сотрудники БайкалНИРО приступили к работе на реках Верхняя Ангара и Кичера. Здесь массовый заход производителей омуля ожидается в октябре.

Отмечено, что нерестовая миграция 2022 г. — пятая по счету, проходящая в условиях запрета на промышленный лов байкальского эндемика.

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