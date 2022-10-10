ВНИРО и РАН продолжат совместные исследования

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Российская академия наук определили приоритетные направления взаимодействия. Это исследования морских и пресноводных гидробионтов, экосистем, а также изыскания в сфере фармакологии.

Сотрудничество ВНИРО и Российской академии наук развивается с 2018 г. Отмечено, что с каждым годом расширяется география работы и число включенных в нее специалистов.

На встрече с вице-президентом РАН Николаем Долгушкиным директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин отметил значимые результаты совместной научной деятельности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны определили несколько приоритетных направлений взаимодействия:

— «Мезопелагические рыбы и глубоководные гидробионты». Предусмотрены экспедиционные научные работы по оценке биоразнообразия и величины сырьевой базы для промысла, подготовка инновационных методов лова и переработки сырья из мезопелагических рыб и глубоководных гидробионтов.

— «Климат и динамика морских экосистем». Планируется разработка и внедрение инновационных методов прогнозирования климато-океанологических особенностей районов Мирового океана с высокой биопродуктивностью.

— «Морская фармакология». Стороны собираются разрабатывают технологии получения новых лекарственных препаратов, биологических пищевых и технических добавок из морских гидробионтов;

— «Экология и рыбное хозяйство реки Волга». Это направление подразумевает оценку состояния водных биоресурсов и среды их обитания в Волге, ее биологического и генетического разнообразия, разработку современной системы оценки благополучия запасов в условиях зарегулированного стока реки. А также мероприятия по сохранению и восстановлению запасов ценных и особо ценных видов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

По данным ведомства, хорошие результаты достигнуты в области изучения ресурсов Арктики и глубоководных объектов дальневосточных морей.

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