Изменения по льготным кредитам на приоритетный импорт увидели свет

Правительство опубликовало изменения по направлениям использования льготных кредитов по линии приоритетного импорта. Средства можно направлять на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также на таможенные платежи, заявили в кабмине.

Изменения в правила предоставления субсидий, призванных стимулировать льготное кредитование на приобретение приоритетной для импорта продукции, опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Правила предусматривают возмещение из федерального бюджета банкам доходов, которые они недополучают при выдаче кредитов на особых условиях.

Согласно изменениям, средства льготных кредитов можно направить не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин, рассказали ранее в пресс-службе кабмина.

Правила определены постановлением правительства от 18 мая 2022 г. № 895. Предполагается, что льготные кредиты поддержат предприятия в условиях санкций.

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