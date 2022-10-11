Для новой системы уплаты промыслового сбора готовят подзаконную базу

Министерство сельского хозяйства продолжает подготовку документов для реализации изменений Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Планируется использовать новую систему вычетов.

На портале regulation.gov.ru опубликован проект приказа Минсельхоза об утверждении формы уведомления о подтверждении применения вычета по уплате сбора за пользование ВБР и об отказе в подтверждении. Также предложен способ уведомления, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в ноябре 2021 г. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Проект закона предусматривает изменение ставок сбора по целому ряду объектов промысла. Также было запланировано использование системы вычетов: для тех, кто выпускает продукцию, входящую в специальный перечень (его установит правительство); использует новые суда (они должны быть российской постройки); работает в режиме прибрежного рыболовства.

Президент поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить применение новых ставок сбора за пользование водными биоресурсами с 1 января 2023 г.

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