Рыбаков ждут новые ставки сбора

Президент поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить с 1 января применение новых ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Поручение в сфере налогового регулирования в рыбной отрасли Владимир Путин дал по итогам сентябрьского совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство совместно с Госдумой должны «с учетом ранее данных поручений» обеспечить применение ставок сбора за пользование водными биоресурсами, предусмотренных законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Напомним, что правительственные поправки по сбору за промысел прошли первое чтение в ноябре 2021 г. Законопроект предусматривает новые ставки сбора, а также новую систему вычетов для его плательщиков.

При этом, согласно поручению президента, правительство вместе с Госдумой должны обеспечить сохранение ранее установленных нормативов зачисления доходов от сбора в федеральный бюджет и бюджеты регионов.

Сейчас доходы от сбора зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 20%, в региональный — 80%. Однако в прошлом году заговорили о планах по пересмотру соотношения. Эта информация взволновала прибрежные регионы.

Срок исполнения президентского поручения — 1 декабря 2022 г.

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