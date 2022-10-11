Для браконьерской продукции возведут новые барьеры

Президент поручил правительству принять дополнительные меры по предотвращению незаконного оборота водных биоресурсов и рыбной продукции. При необходимости кабмин должен будет обеспечить внесение изменений в законодательство.

Задача поставлена по итогам сентябрьского совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство должно представить доклад до 31 декабря.

«Во время визита президента мы привлекали внимание главы государства к тому, что остается целый ряд проблемных вопросов. В частности, это отсутствие ответственности за транспортировку незаконно добытой продукции. Сейчас попадают под ответственность только те, кто добывают ее и правоохранительным органам очень сложно доказать, что перевозимая даже в больших объемах рыбопродукция является незаконно добытой и тот человек, который сидит за рулем автомобиля или перевозит в лодке очевидно незаконную продукцию, должен нести ответственность как браконьер, а не просто как человек, который нашел ее в лесу и везет сдавать в правоохранительные органы», — цитирует губернатора Камчатки Владимира Солодова пресс-служба краевого правительства.

По информации властей региона, поручение президента будет отработано с профильными ведомствами — для внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за перевозку браконьерских уловов.

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