Координационный совет: Подход к организованным торгам должен учесть отраслевую специфику

Вопрос об организованных торгах рыбной продукцией — сложная тема, которая требует профессионального, всестороннего обсуждения, отметили участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews.

По итогам совещания по развитию Петропавловск-Камчатского городского округа президент поручил правительству подготовить предложения о реализации уловов и рыбопродукции на организованных торгах.

Выполнение поручения президента требует внимательного подхода. При этом обязательно должна учитываться специфика работы рыбохозяйственного комплекса, отметил руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

При этом в координационном совете обратили внимание, что в поручении не говорится именно о «рыбных биржах», организованные торги — это разные форматы. Руководство отрасли ранее все-таки вело речь об аукционных торгах, причем отмечало, что требования в этой сфере не должны вводиться до создания необходимой инфраструктуры.

Не должно получиться так, что реализация механизма организованных торгов по итогу обернется только созданием дополнительного посредника, а ни покупатели, ни производители никаких положительных результатов не получат, отметили в совете.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews