Илья Шестаков: Рыбу нельзя назвать биржевым товаром

Росрыболовство не видит смысла вводить рыбные биржи без создания инфраструктуры. Вступление в силу требований о продаже части уловов через биржу может быть отложено, пока такие площадки не появятся, завил глава ведомства Илья Шестаков.

Законопроект, обязывающий рыбаков продавать часть продукции через биржевые торги, согласован со всеми ведомствами и в ближайшее время будет внесен в правительство, рассказал на пресс-конференции 21 сентября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он уточнил, что срок вступления в силу этой нормы будет отложен.

«По сути, то, что называют биржевой торговлей, — это не будет биржевая торговля, это будет аукционная торговля. Но для этого необходимо создание определенной инфраструктуры. А создание этой инфраструктуры занимает время. К сожалению, пока у нас нет готовых площадок, которые могли бы аукционной торговлей заниматься», — отметил глава федерального агентства.

По его словам, к площадкам для рыбных аукционов предъявляются достаточно серьезные требования. Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство рассчитывает, что в ближайшее время такая инфраструктура появится в Приморском крае.

«Мы понимаем, где они (площадки для аукционной торговли — прим. ред.) должны быть созданы. Мы понимаем перспективы. Поэтому мы предлагаем вступление закона в силу с 2024 года, с тем чтобы было время эти площадки создать», — добавил Илья Шестаков.

Он уточнил, что перенос возможен и на более длительный срок. «Мы перенесем, если в случае каких-то обстоятельств увидим, что такие площадки не готовы. Потому что без инфраструктуры заниматься аукционной торговлей даже при поставке на экспорт невозможно, рыбу нельзя назвать биржевым товаром», — подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Пресс-конференция состоялась в рамках Международного рыбопромышленного форума. Напомним, форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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