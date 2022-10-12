Росрыболовство поручило усилить научное наблюдение на пелагической путине

Отечественный флот продолжает добычу сардины-иваси и скумбрии. Во второй половине октября ожидается более интенсивный рост показателей за счет уплотнения скоплений скумбрии.

К 11 октября совокупный вылов сардины-иваси и скумбрии российскими рыбками составил 170 тыс. тонн. Общий показатель выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Основной объем добычи приходится на иваси — 139 тыс. тонн, освоение скумбрии достигло 31 тыс. тонн.

На промысле сардины и скумбрии на момент отчета работало 21 средне- и крупнотоннажное судно под российским флагом. Большинство из них оснащены пелагическими тралами, три судна ведут лов кошельковыми неводами. Флот работает в двух основных районах: северо-восточнее острова Шикотан и восточнее острова Итуруп на перепаде температуры поверхности океана 12-15°С.

Уловы сардины высокие, иногда суточный показатель у отдельных судов достигает 500 тонн, средний вылов на судосутки лова за неделю — 147,5 тонны.

Ситуация с промыслом скумбрии, как отметили специалисты, напоминает путину 2020 г., когда до середины октября уловы были низкие. Это связано с развитием океанологических условий в Южно-Курильском районе: основные скопления скумбрии нагуливаются на востоке и северо-востоке района. Добывающие суда работают на фронтах Ойясио и прибрежном, где в основном сосредоточена сардина-иваси. Отмечено, что при смещении добывающего флота в более восточные районы доля скумбрии в уловах значительно увеличится.

Во второй половине октября из-за охлаждения поверхностных вод начнется активная миграция пелагических рыб в более южные районы. В этот период в исключительную экономическую зону России в районе южных Курильских островов будут заходить промысловые скопления скумбрии. Предполагается, что со второй половины октября и в ноябре средний вылов скумбрии на судосутки добычи увеличится до 50-60 тонн.

В экспедиции работают научные наблюдатели, в том числе на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) усилить научное сопровождение путины, в том числе за счет промысловой разведки.

Ожидается, что во второй половине октября показатели вылова пелагических объектов будут расти интенсивнее за счет более плотных скоплений скумбрии.

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