За рубежом отметили рост рыбных поставок РФ в Японию

Экспорт российских рыбы и морепродуктов в Японию показывает значительные прибавки по ряду направлений, пишет портал Seafood Source. При этом он обращает внимание, что в марте Токио отменил для РФ льготный таможенный режим из-за военных действий на Украине.

Международное издание приводит информацию японского Минфина, сообщает корреспондент Fishnews. Импорт в Страну восходящего солнца российского камчатского краба с января по август составил почти 1,3 тыс. тонн общей стоимостью 10,5 млрд иен (примерно 72,8 млн долларов). Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Японию поступило из РФ 983 тонны камчатского краба на 4,7 млрд иен (около 32,6 млн долларов). Значительный рост в денежном выражении связывают с девальвацией японской валюты и увеличением цен на рыбу и морепродукты на мировом рынке. Однако рост объемов поставок является достаточно показательным, обращает внимание Seafood Source.

По данным министерства, импорт российского краба-стригуна опилио за те же восемь месяцев составил 7 тыс. тонн общей стоимостью 22 млрд иен (примерно 152 млн долларов). Уровень 2021 г. — 4 тыс. тонн и 13,5 млрд иен (около 96,6 млн долларов). Таким образом, рост объемов поставок достиг 77%.

Увеличили японцы и закупки в РФ минтаевого сурими. С января по август было ввезено 11,2 тыс. тонн этого продукта общей стоимостью 5,1 млрд иен (примерно 35 млн долларов). На отчетную дату предыдущего года российские предприятия поставили 1,3 тыс. тонн сурими, которые совокупно стоили 430 млн иен (около 2,9 млн долларов).

Портал отмечает: прибавка по сурими может быть связана с наращиванием перерабатывающих мощностей в России.

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