В Каспийском море поищут новые районы для промысла кильки

Научно-исследовательское судно ВНИРО проведет на Каспии съемку разноглубинным тралом в районах, где еще не велась добыча килек. С помощью этих работ планируется расширить географию промысла перспективного объекта.

Российский килечный флот добился определенных успехов за короткий срок, увеличив добычу разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия с 3,6 тыс. тонн (2019 г.) до 30,6 тыс. тонн (2021 г.) при дислокации на промысле 20 добывающих судов (в среднем 8 работающих единиц), рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО. Отмечено, что рекомендованный вылов увеличился с 4 до 32% от обоснованной величины.

«Для полного освоения квоты необходимо решение новых задач по развитию килечного промысла. Результаты гидроакустических исследований свидетельствуют о высоких концентрациях килек в глубоководной части моря до 800 м изобаты», — обратили внимание в КаспНИРХ.

Поэтому планируется проведение съемки разноглубинным тралом на НИС «Исследователь Каспия» в глубоководных районах на промысловых концентрациях большеглазой, обыкновенной и анчоусовидной килек, где промышленный лов еще не осуществляется. Рейс должен продлиться до 30 октября.

Эта съемка позволит:

- изучить пространственное распределение и места промысловых концентраций каспийских килек в различные сезоны;

- оценить плотности промысловых скоплений и устойчивость этих образований для промыслового изъятия;

- определить оптимальные и граничные показатели гидрологических параметров среды, при которых формируются промысловые скопления килек;

- оценить объем возможной добычи килек в рекомендуемых районах промысла;

- провести анализ эффективности орудий и способов лова (разноглубинный трал);

- оценить условия среды обитания, биологические показатели и физиологическое состояние популяций каспийских килек.

По предварительной экспертной оценке, подобное расширение границ районов промысла позволит увеличить количество рыболовного флота еще на 10 судов с прогнозной величиной дополнительного вылова в пределах 20-25 тыс. тонн.

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