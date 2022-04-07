Каспийская килька открывает все большие перспективы

Траловые уловы кильки в средней части Каспийского моря достигли прогнозируемой величины — почти 30 тыс. тонн за сезон. Теперь перед учеными стоит новая задача: разведать другие районы для полного освоения рекомендованного вылова — 100 тыс. тонн.

Аналитический обзор сезонного промысла кильки разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия подготовил Волжско-Каспийский филиал ВНИРО. Отмечено, что обыкновенная, анчоусовидная и большеглазая кильки относятся к основным промысловым ресурсам с рекомендованным изъятием порядка 100 тыс. тонн, из которых на долю обыкновенной кильки приходится более 80%.

Новые подходы

«Результаты исследований свидетельствовали, что запас обыкновенной кильки стабилен и требовал новых подходов к развитию ее промысла с использованием новых орудий, способов и районов лова», — подчеркнули в пресс-службе КаспНИРХ. Сотрудники филиала за короткий срок разработали и обосновали целый ряд научно-технических рекомендаций. Выяснилось, в частности, что использование рыбонасосов на электросвет, ранее применявшихся для лова анчоусовидной и большеглазой килек, малопригодны для добычи обыкновенной кильки, обладающей ослабленным фототаксисом.

Было установлено, что к перспективным районам промысла относится западная часть Среднего Каспия, где промысловые скопления (от 20 до 100 тонн на квадратную милю) начинают формироваться в сентябре-октябре над глубинами от 30-метровой изобаты и сохраняются до марта. Специалисты отмечают, что в моменты потепления обыкновенная килька сохраняет миграционную активность и поэтому в меньшей степени подвержена облову. С похолоданием же она образует обособленные плотные концентрации с невысокой активностью. Поэтому предпочтение для добычи кильки отдавалось холодному времени года.

Теорию подтвердила практика

В 2019 г. впервые был организован промысел килек разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия, сейчас этот вид лова набирает силу. Добыча ведется в осенне-зимний (сентябрь-декабрь) и зимне-весенний (январь-март) периоды на местах предзимовальных и зимовальных концентраций. Промысловый сезон представляет собой непрерывный процесс в течение семи месяцев — с сентября по март следующего года.

Первоначально на промысел выставлялось три судна. В 2020 г. количество рыболовного флота увеличилось до восьми единиц, а в 2020-2021 гг. оно достигло рекомендуемой величины — 16-20 единиц (в среднем на лову – 6,7 судна). Освоение по сравнению с предыдущим сезоном увеличилось в 4,3 раза, составив 27,85 тыс. тонн.

«Очередной промысловый сезон 2021-2022 гг. показал, что даже при снижении рабочих дней и количества судосуток средний улов на судосутки с увеличением рыболовного флота до 7,3 единицы превышал аналогичный показатель за все предшествующие годы, свидетельствуя об устойчивом характере существующих концентраций. Вылов кильки за сезон составил 29,4 тыс. тонн. Рыбодобывающие суда стали работать более рационально, исключая из рабочего цикла малоэффективные летние и сентябрьские дни с низкой концентрацией скоплений», — рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Сравнительный анализ показал, что с увеличением рыболовного флота иколичества рабочих дней резко возрастала производительность тралового промысла при довольно высоких средних уловах на судосутки. Траловый лов достиг прогнозируемой величины, результаты исследований стали подтверждаться фактическими уловами, заявили ученые.

«Перед сотрудниками лаборатории морских рыб поставлены новые задачи, основная цель которых — поиск и освоение новых районов промысла с полным освоением рекомендуемого вылова каспийских килек в объеме 100 тыс. тонн», — сообщили в филиале.

Промысел под контролем

Добыча кильки разноглубинными тралами стала новым видом рыболовства на Каспии. Так как Каспийское море — уникальный водный объект, в котором обитает большое количество других ценных биоресурсов (морские, полупроходные, проходные виды, каспийский тюлень), были предприняты меры предосторожного подхода. Это временная и территориальная ограниченность промысла разноглубинными тралами, исключающая массовый прилов.

«По статистическим данным, при улове кильки за январь-март 2022 г. в объеме 17,86 тыс. тонн прилов в виде сельдей и бычков не превышал 1,218 тонны, или 0,0068%, что свидетельствует о работе тралами только на обособленных промысловых концентрациях кильки», — рассказали в КаспНИРХ.

Отмечено, что для усиления контроля за воздействием тралового лова на окружающую среду на промысловых судах постоянно присутствуют научные наблюдатели от филиала.

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