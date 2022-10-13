Нижнее Поволжье надеется на успешный ход осенней путины

В Астраханской области рассчитывают на плановое освоение выделенных лимитов для промысла во внутренних водах и Каспийском море. Об этом заявил глава Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства Олег Малкин.

Ход осенней путины Олег Малкин прокомментировал в эфире ГТРК «Лотос», сообщает корреспондент Fishnews. По словам руководителя теруправления, промысел стартовал своевременно — 11 сентября — и должен продлиться до 30 декабря.

Для освоения в режиме промышленного рыболовства во внутренних водоемах Астраханской области выделено 21,24 тыс. тонн, отметил глава ТУ. Для добычи в Каспийском море (в целом без разбивки по прибрежным регионам) предназначено 179,19 тыс. тонн. На 30 сентября вылов рыбодобывающими организациями региона составил 24,8 тыс. тонн, в том числе 11,5 тыс. в реке и 13,3 тыс. тонн в море. «В море мы идем с некоторым опережением, в реке — с отставанием около 1 тыс. тонн» — заметил Олег Малкин.

Он напомнил, что из «одуемых» видов в регионе добываются судак, сазан, щука, сом, вобла и лещ. «Основное, что идет на стол нашим потребителям — это щука, щучья икра, судак, сазан, сом», — подчеркнул руководитель теруправления.

Представитель регулятора обратил внимание, что для рыбаков, особенно любителей, большой интерес представляет вобла. «Основной наш бренд — это вобла. Этот вид может иссякнуть, и мы воблу будем подменять таранью, но не хотелось бы», — заявил Олег Малкин.

Он также прокомментировал килечный промысел. По его словам, у астраханских рыбопромышленников не сохранилось флота для освоения кильки в Каспийском море, поэтому ее добычу ведут суда из других регионов — с Балтики, Черного и Азовского морей. «Если раньше килька продавалась на каждом углу, то сейчас она в супермаркетах, в ресторанах. Она идет в основном на консервы, на шпроты. И как раньше за рубль килограммовую баночку маринованной кильки не купишь», — отметил руководитель территориального управления.

Серьезную проблему для рыбных запасов в Астраханской области представляют меры по регулированию стока воды в Волге, предпринимаемые в расположенных выше по течению регионах. «В нынешнем году нам сначала уменьшили сброс воды, когда он нам был необходим на нерестовый период в мае-июне, и потом в июне происходит сброс второй очереди — оказалось, что водохранилища не могут держать этот запас», — подчеркнул Олег Малкин.

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