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Федеральный законопроект обсудил Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы. Фото пресс-центра регионального парламента

«Рыбацкие» депутаты Заполярья указали на угрозы от новых аукционов

Профильный комитет Мурманской областной думы рассмотрел законопроект о втором этапе инвестквот и крабовых аукционах. Участники заседания рекомендовали региональному парламенту не поддерживать эти изменения.

Федеральный законопроект обсудил комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы. На заседании напомнили, что в рамках первого этапа крабовых аукционов, прошедшего в 2019 г., договоры о закреплении квот на инвестиционные цели под строительство 9 судов-краболовов заключены с четырьмя компаниями региона.

«В санкционных условиях встал вопрос замены оборудования производства иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, что потребует изменений проектов. Вынесение оставшихся 50% квот добычи (вылова) крабов на аукционы подорвет экономическое положение этих предприятий и поставит под угрозу срыва завершение строительства судов. В случае реализации второго этапа банки могут потребовать единовременного возврата всей суммы или предоставления дополнительного обеспечения. При этом постройка судов задерживается и становится дороже, а цены на продукцию снижаются в разы. По предварительным оценкам, увеличение финансовых издержек предприятий региона приведет к снижению на 1 млрд рублей объемов ежегодных поступлений в бюджетную систему Мурманской области», — рассказали Fishnews в пресс-центре областной думы.

Участники заседания согласились с тем, что, с учетом степени влияния положений законопроекта на население и экономику региона, целесообразно отложить проведение аукционов до завершения срока действия ранее заключенных договоров.

«Учитывая мнение представителей отраслевых организаций по добыче водных биологических ресурсов и правительства Мурманской области, комитет решил рекомендовать областной думе не поддерживать проект федерального закона», — резюмировали в пресс-центре. Парламент региона должен рассмотреть резонансные изменения 14 октября.

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Fishnews

  • Федеральный законопроект обсудил Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы. Фото пресс-центра регионального парламента
  • Федеральный законопроект обсудил Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы. Фото пресс-центра регионального парламента
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