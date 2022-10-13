Сдача судов — в зоне риска

Проблематика строительства судов под квоты в условиях санкций прибрела особое звучание, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. 80% рыболовных судов оказались в зоне риска несдачи — такие данные совет приводит в справке для федеральных органов власти.

На апрель 2022 г. в связи с применением оборудования из «недружественных стран» и санкционной политикой из 39 строящихся рыболовных судов существуют высокие риски несдачи для 22 судов, средний риск несдачи — по девяти судам, сообщили Fishnews в координационном совете со ссылкой на данные ЦНИИ «Курс». Таким образом, 31 из 39 фактически строящихся судов (80%) попали в зону риска несдачи.

Сложности отмечены и по краболовным судам. Из 32 строящихся краболовов существуют высокие риски несдачи по 9 судам, средние – по 14, то есть всего 23 судна из 32 (71%) в зоне риска несдачи, говорится в справке.

Частичное уменьшение рисков несдачи судов возможно при перепроектировке. Но она потребует времени - примерно 1,5-2 года. «За указанный период отрасль будет нести процентную нагрузку. Кроме того, перепроектировка неспособна снизить риски несдачи для крупнотоннажных и технологически сложных судов», — отметили в совете.

Эксперты также обращали внимание на то, что за пять лет механизм квот под инвестиции позволил обновить промысловый флот менее чем на 1%. При этом гораздо больше судов введено в строй за это время вне рамок программы.

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