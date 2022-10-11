Флот пополняют и без инвестквот

За пять лет механизм квот под инвестиции позволил обновить промысловый флот менее чем на 1%. При этом гораздо больше судов введено в строй вне рамок этой программы.

В рамках второго этапа использования механизма инвестквот и аукционов с инвестиционными обязательствами разработчики соответствующего законопроекта прогнозируют строительство порядка 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов, до 35 краболовов. Подчас именно этот механизм называют единственным двигателем процесса обновления промыслового флота в России.

Однако из заявленных 105 судов в рамках программы инвестквот и квотных аукционов пока сдано только 10 единиц флота. На фоне того, что общая численность отечественного промыслового флота, находящегося под наблюдением Российского регистра морского судоходства, составляет чуть более 1000 судов, использование механизма квот под инвестиции за пять лет позволило обновить этот флот менее чем на 1%.

Между тем за период 2017–2022 гг. вне рамок программы квот под инвестиции было введено в состав флота 19 новых судов, построенных в России и за рубежом. В ближайшее время на зарубежных верфях ожидается сдача заказчикам еще 2-3 таких судов, сообщает корреспондент Fishnews. Например, супертраулер «Владимир Бирюков», построенный на турецкой верфи «Терсан» по заказу компании «Океанрыбфлот», успешно завершил в начале августа ходовые испытания и вскоре присоединится к своему собрату — судну «Георгий Мещеряков».

Таким образом, вне периметра программы квот под инвестиции построено в два раз больше судов, чем при реализации этого механизма.

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