У бизнеса просят заявки для импортозамещения комплектующих для судов

Минпромторг объявил о начале сбора предложений для включения в перечень критически важного судового оборудования. Его разработку и запуск в серийное производство планируется профинансировать за счет субсидий из федерального бюджета.

Минпромторг приступил к сбору заявок для формирования перечня критически важного судового комплектующего оборудования, которое нуждается в импортозамещении. Включенные в список детали судов будут участвовать в конкурсе на получение субсидий для реализации проектов по разработке, созданию и внедрению такого оборудования в серийное производство.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минпромторга, предложения необходимо направлять в адрес департамента судостроительной промышленности и морской техники на официальном бланке предприятия, подписанном руководителем, в соответствии с установленными формами. Заявки, которые не соответствуют требованиям, межведомственная комиссия рассматривать не будет.

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