Правительство выделило деньги на разработки для судостроения

Премьер Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства средства на создание оборудования для гражданских судов. С помощью такого решения власти хотят обеспечить достройку флота в условиях санкций.

По распоряжению правительства , на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов будет направлено 7 млрд рублей. Речь идет о стимулировании в формате субсидий.

Господдержка должна обеспечить подготовку эскизных проектов по 40 типам таких изделий, чтобы была возможность достроить в ближайшие годы более 100 различных судов — торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 млрд рублей.

«Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Работа будет идти в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», который входит в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Вопрос о выделении финансирования одобрили на заседании кабмина 24 августа. «Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением», — отметил Михаил Мишустин и поручил Минпромторгу держать эту работу на постоянном контроле.

Согласно распоряжению правительства, министерство должно представить в правительство доклад по эффективности использования средств до 1 марта 2023 г.

Дать предложения о выделении из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования правительству поручил президент Владимир Путин. Задача поставлена по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося в апреле.

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