Вьетнам открыл рынок для новых экспортеров российской рыбы

Вьетнамский регулятор расширил перечень российских предприятий и судов, которым разрешено поставлять рыбную продукцию. Обновленный список включает уже более сотни экспортеров.

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама разрешил экспорт рыбы и морепродуктов еще 35 российским предприятиям и судам, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Полный список организаций из России, имеющих право поставлять пищевую рыбную продукцию на внутренний рынок Вьетнама, теперь насчитывает 114 экспортеров. Предыдущее расширение перечня произошло месяц назад, но тогда допуск получили только два новых предприятия.

По информации Россельхознадзора, работа по расширению перечня экспортеров рыбопродукции в Юго-Восточную Азию будет продолжена.

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