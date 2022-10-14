ООН обеспокоена опасными «зайцами» на яхтах

Яхты, парусники и другие прогулочные суда не должны быть разносчиками инвазивных видов, подчеркивает Международная морская организация (ИМО). Она дала рекомендации по предотвращению распространения таких вселенцев.

Яхты, моторные лодки, парусники, разного рода катера и другие прогулочные суда привозят сотни видов «неместных» рыб, креветок-убийц, моллюск, медуз, водяных блох и других морских обитателей, которые наносят непоправимый ущерб биоразнообразию местных экосистем. Об этом говорится в новом докладе Международной морской организации.

Его авторы отмечают, что многие организмы из других частей света, которые приклеиваются к корпусу судна, быстро размножаются в новом месте и уничтожают «аборигенов», и не только морских.

«Некоторые из них опасны даже для здоровья местного населения. В восточной части Средиземного моря обитают шесть ядовитых неместных видов рыб, таких как иглобрюх, морской ерш, и несколько видов медуз, которые могут быть токсичны для человека. В целом, по данным ФАО, в Средиземном и Черном морях обнаружено более тысячи «неместных» видов», — рассказали Fishnews в Центре новостей ООН.

По его информации, в новом докладе Международной морской организации приведены примеры инвазивных видов, которые, как считается, были завезены в различные районы мира на прогулочных лодках. В документе изложены рекомендации относительно того, как предотвратить их распространение.

«Среди прочего владельцам яхт и лодок предлагается очищать корпуса своих судов от биообрастания в течение первых нескольких часов после того, как они причалят в ту или иную гавань. С этой целью им рекомендуют использовать средства против обрастающего покрытия», — отмечают в Центре новостей ООН.

Эксперты напоминают, что инвазивные виды оказываются не только на корпусах, в трюмах или системах охлаждения, личинки инвазивных видов прилипают даже к гидрокостюмам. В качестве примера приведены личинки квагги, или дрейссены. Эти мидии могут засорять пляжи, разлагаться и становиться источником неприятного запаха.

Некоторые виды, такие как креветка-убийца Dikerogammarus villosus, не могут выжить без влажности. Поэтому от них легко избавиться, если очистить и высушить корпус, трюм и другие части судна.

«Эта креветка-убийца, обитающая в регионах Черного и Каспийского морей, недавно была завезена в воды Норфолка в Соединенном Королевстве. Она крупнее местных британских креветок и является агрессивным охотником, питается местными пресноводными креветками, стрекозами, водными лодочниками, а также мелкой рыбой и икрой», — привели данные в центре новостей.

В ООН добавили, что в Северной Америке и Великобритании не могут никак справиться с нашествием моллюска Dreissena rostriformis bugensis из Украины. Его определили «как наиболее опасный инвазивный вид для Соединенного Королевства».

Отмечено, что в докладе представлены конкретные рекомендации для разных видов прогулочных судов по предотвращению распространения инвазивных видов и обеспечению биобезопасности.

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