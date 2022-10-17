Рыбный союз работает над господдержкой переработки

Председатель Рыбного союза Александр Панин принял участие в совещании Минсельхоза по господдержке рыбоперерабатывающих предприятий. Механизмы, применяемые в других отраслях, помогли бы обеспечивать рыбопродукцией отечественного потребителя.

Обеспечить доступ перерабатывающих предприятий к господдержке остается важнейшей задачей Рыбного союза. Председатель объединения Александр Панин принял участие в совещании по этой теме у заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

Обсуждалось внесение изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, изменение минимальных значений отраслевых показателей по выручке и численности персонала для включения перерабатывающих организаций в перечень системообразующих.

Актуальным остается вопрос распространения на предприятия рыбопереработки, не связанных с добычей водных биоресурсов, возможности получения льготных кредитов по постановлению правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528. Участники совещания отметили важность такого решения, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Финансово-экономические расчеты показывают, что для переработчиков, не занимающихся добычей, с учетом санкций и нынешних геополитических условий государственная поддержка особенно необходима, отметили в объединении. Содействие со стороны государства поможет сдерживать рост цен на рыбу и рыбную продукцию для российского потребителя.

«Участники совещания поддержали необходимость разработки и внедрения конкретных мер отраслевой государственной поддержки», - подчеркнули в Рыбном союзе.

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