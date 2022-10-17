Лежбище моржей на Ямале собираются взять под особую охрану

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа изучают вопрос присвоения статуса ООПТ лежбищу атлантических моржей в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря. Сейчас ученые ведут наблюдение за этой территорией и ее обитателями.

Исследуют Ямальское лежбище специалисты департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО и ученые Института экологии растений и животных УрО РАН. Территории планируют придать статус особо охраняемой, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного.

Напомним, ямальское лежбище моржей возникло в 2019 г. и считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. «Мы ведем наблюдения несколько лет, регистрировали от тысячи до двух тысяч моржей. По данным фоторегистраторов иногда число особей превышает даже три тысячи. Численность животных постоянно меняется, поэтому ведем постоянный мониторинг. Сейчас научный проект в самом разгаре», — отметил старший научный сотрудник арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

Сегодня на Ямале находится 14 особо охраняемых природных территорий — это более 10% от общей площади региона.

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