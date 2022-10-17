Россия актуализировала состав комиссии по «рыбному» диалогу с Абхазией

Правительство внесло изменения в состав Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству. Этот орган занимается вопросами реализации двустороннего межправительственного соглашения.

Состав Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству актуализирован распоряжением правительства РФ от 14 октября 2022 г. № 3031.

Как сообщает корреспондент Fishnews, указана новая должность представителя России в комиссии Игоря Рулева — начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству.

Заместителем представителя РФ в комиссии назначен заместитель директора ВНИРО — руководитель Азово-Черноморского филиала института Арсен Мирзоян.

Российско-Абхазская комиссия в области рыбного хозяйства создана в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, заключенным 11 октября 2010 г. Договор предусматривает взаимодействие сторон для сохранения, управления и рационального использования водных биоресурсов Черного моря. При этом каждая сторона может разрешать рыболовным судам другой стороны вести промысел в своих водах в Черном море.

Восьмая сессия Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству прошла в режиме видеоконференции в октябре: на встрече обсуждалась, в частности, предстоящая хамсовая путина.

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