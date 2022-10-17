Дагестан озабочен защитой популяции кутума

В Дагестане наблюдается снижение численности популяции кутума из-за браконьерства. Власти республики обсуждают меры по сохранению и восстановлению запасов без введения полного моратория на вылов ценной рыбы.

Посвященное промыслу кутума совещание прошло в правительстве Дагестана, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина. По словам вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова, квота на вылов кутума в текущем году составила 33 тонны, из которых 3 тонны — во внутренних водоемах. При этом ежегодно квота во внутренних водах не осваивается из-за отсутствия рыболовных участков в этих водоемах, отметил он.

«Между тем, по мнению научных организаций, популяция кутума нестабильная, наблюдается значительное снижение ее численности. Основной причиной снижения запасов и истощения популяции кутума является существенный объем нелегального промысла браконьеров в период 2020-2022 годы. Низкая эффективность мер по охране промысловых запасов кутума способствует поддержанию промысловой базы для браконьеров», — подчеркнул Нариман Абдулмуталибов.

Следует проработать вопрос о введении ограничений на вылов кутума на определенное время, а также улучшить работу по искусственному воспроизводству, предложил он.

По мнению председателя регионального комитета по рыбному хозяйству Виктора Руденко, обеспечить контроль и учет легально вылавливаемого объема кутума не представляется трудной задачей. Реализация этой рыбы в свежем, вяленом и сушеном виде является одним из основных источников дохода населения приморских районов республики, поэтому введение полного запрета на промысел кутума нецелесообразно, считает Виктор Руденко.

Эту позицию поддержали участвовавшие в совещании руководители рыбопромысловых и других хозяйств, отметил в пресс-службе правительства Дагестана.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews