На Каспии пытаются восстановить популяцию кутума

В Дагестане в Каспийское море в рамках госзадания выпустили более 11 млн экземпляров молоди кутума. Его искусственное воспроизводство особенно актуально из-за сокращения популяции, отметили в Северо-Кавказском теруправлении Росрыболовства.

Молодь вырастили на Мехтебском рыбоводном заводе, сообщили Fishnews в пресс-службе СКТУ. Средняя навеска рыбок составила 1 г.

Напомним, в этом году промышленной лов кутума разрешен 12 организациям, они вправе суммарно освоить 30 тонн этой рыбы — на 10 тонн меньше, чем в 2021 г. В последние годы объемы добычи снижаются. Так, если в 2017 г. выловлено более 52 тонн, то в прошлом году — 18,5 тонн. Это говорит о стабильном снижении промысловых запасов кутума, подчеркивают в теруправлении. Сейчас, по его данным, запас составляет 211 тыс. тонн.

«Ввиду обозначившейся тенденции снижения запасов кутума, вопрос искусственного воспроизводства этого вида рыбы становится особенно актуальным», — отметили в СКТУ.

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