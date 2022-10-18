Иваси солирует на пелагической путине

Вылов сардины-иваси на Дальнем Востоке к середине осени превысил 150 тыс. тонн — почти на 9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2021 г. Уловы скумбрии пока в полтора раза скромнее прошлогодних — всего 31 тыс. тонн.

К российскому флоту, добывающему сардину-иваси и скумбрию, на минувшей неделе присоединилось еще одно судно. На отчетную дату промысел в двух основных районах — в Южно-Курильском проливе и восточнее острова Итуруп — вели 22 средне- и крупнотоннажных судна. Большинство из них оснащено пелагическими тралами, но три судна использую кошельковые невода.

Нарастающий вылов сардины-иваси на 16 октября составил 150,1 тыс. тонн — на 8,9 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, стабильные скопления иваси промысловой плотности начали формироваться с 14 октября. Суда облавливают наиболее плотные косяки. Уловы сардины высокие, суточный вылов отдельных судов иногда достигает 600 тонн, средний вылов на судосутки лова на неделе составил — 123,6 тонны.

Как рассказали Fishnews в филиале, средний размер сардины в уловах в последние дни увеличился до 17,9–19,5 см. Рыба идет преимущественно с высоким содержанием жира, толщина подкожного жира в среднем составляет 1,8 мм.

Уловы скумбрии по-прежнему невысокие: у отдельных судов суточный вылов достигал 55 тонн, но в среднем составил 8,1 тонны. Общий вылов скумбрии за время путины составил 31,2 тыс. тонн – на 17,4 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Промысел ведется у островов Курильской гряды, рыба в уловах попадается некрупная — в среднем длиной 22,9–30 см.

К промыслу сайры российские суда в этом году не приступали. В отрытых водах добычу сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на вторую декаду октября составил 55 тыс. тонн — на 3,2 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом.

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