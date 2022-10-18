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Проект приказа Минсельхоза опубликован на портале regulation.gov.ru

АДМ предлагает скорректировать проект правил ведения рыболовного журнала

Ассоциация добытчиков минтая подготовила заключение на проект требований к рыболовному журналу, порядка его ведения и передачи данных в Росрыболовство. Отзыв с предложением исправить ряд нестыковок направлен в рабочую группу по «регуляторной гильотине».

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства рассмотрит проект приказа Минсельхоза об утверждении требований к содержанию и формам рыболовного журнала, порядка его ведения, а также порядка передачи данных журнала, ведение которого осуществляется в форме электронного документа, в Росрыболовство. Ассоциация добытчиков минтая подготовила заключение на этот документ.

АДМ обратила внимание на необходимость конкретизировать информацию о дате начала и окончания осуществления рыболовства, которые нужно указывать на титульном листе журнала. С формальной точки зрения нет определенности: какие даты должны быть указаны на титульном листе — дата отхода судна в рейс и прибытия в порт, дата прибытия/отбытия в/из зоны промысла, дата начала/окончания операций по добыче (вылову) или иных операций, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

Кроме того, ассоциация отмечает несоответствие проекта правилам рыболовства. «Из буквального прочтения пункта 13 проекта Порядка ведения рыболовного журнала, следует, что записи в рыболовном журнале не подлежат корректировке, хотя в правилах рыболовства закреплено право капитана на корректировку записи о весе улова», — подчеркнули в АДМ.

Ассоциация предложила привести в соответствие положениям проекта и Порядок передачи судовых суточных донесений — в части указания времени осуществления операций. Так, проект предусматривает, что координаты осуществления каждой операции, связанной с добычей, указываются до десятой доли минуты. В рамках же Порядка передачи ССД показатель «время начала промысловой операции» указывается в минутах.

Также из текста проекта приказа неясно: заменит ли рыболовный журнал технологический журнал или нет, отмечается в заключении. «Согласно закону о рыболовстве, рыболовный журнал является документом, содержащим информацию о добыче, судне, орудиях лова, производстве на судне рыбной продукции, приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов и рыбной продукции. При этом в правилах рыболовства указано, что пользователи должны вести и промысловый, и технологический (при производстве рыбной продукции из водных биоресурсов) журналы», — обратила внимание АДМ.

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