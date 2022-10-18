Новости
Ученые разработали технологию выращивания африканского клариевого сома. Фото пресс-службы КГЭУ

Африканского сома научились растить в УЗВ

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) разработал технологию промышленного выращивания африканского клариевого сома в установках замкнутого водообеспечения. Предусматривается в том числе использование теплых вод объектов энергетики.

Исследования проводились по заказу рыбоводного предприятия. Реализация возможности производства клариевого сома в Татарстане в промышленных масштабах заняла у специалистов КГЭУ больше четырех лет.

Разработка позволяет выращивать клариевого сома в замкнутом цикле отработанных вод, в том числе в теплых водах объектов энергетики Поволжского региона, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

В природе эта рыба обитает только в теплых водоемах Африки, она очень чувствительна к повышенной температуре и снижению уровня кислорода. Поэтому разведение этого вида рыб в установках замкнутого водообеспечения и в водоемах-охладителях, куда ТЭЦ сбрасывает горячую воду после очистки, сталкивается со значительными ограничениями, отметили в министерстве.

«Нам пришлось решать целый пласт проблем, с которыми могут столкнуться производственники. Научная работа над этим проектом состояла из множества компонентов, каждый из которых имеет самостоятельную научную значимость. Так, нам потребовалось отработать новую технологию по изъятию гипофиза у клариевого сома для использования в составе инъекций, убыстряющих созревание икры и молок. Мы получили патент на новый способ анестезии рыб во время искусственного воспроизводства. Провели множество экспериментов и исследований, которые нашли отражение в нескольких статьях на эту тему», — рассказала доктор биологических наук, завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КГЭУ Марина Калайда.

Отмечена перспективность выращивания этой рыбы. Сом развивается от стадии икры до взрослой особи всего за шесть месяцев. Плотность посадки у него — около 300 кг на куб. м., в то время как у классических прудовых рыб она не превышает 300 кг на 1 га.

Это значит, что себестоимость выращивания африканского клариевого сома очень низкая, и для потребителей этот продукт будет недорогим и доступным, подчеркнули в пресс-службе. Более того, мясо этой рыбы считается диетическим, оно не имеет запаха и привкуса, а отсутствие мелких костей и чешуи облегчает приготовление.

В КГЭУ отметили, что проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности, сохранение природных биоценозов в хорошем состоянии и решение экологических проблем. Разведение рыбы в замкнутом циркуляционном цикле позволяет вовлекать в производство переработанную воду и другие ресурсы аквакультуры. При этом установка замкнутого водообеспечения может работать в любом большом городе с развитой инфраструктурой, обратили внимание ученые.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураикра
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Мы заинтересованы в бережном подходе к ресурсу

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.