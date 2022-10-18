Африканского сома научились растить в УЗВ

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) разработал технологию промышленного выращивания африканского клариевого сома в установках замкнутого водообеспечения. Предусматривается в том числе использование теплых вод объектов энергетики.

Исследования проводились по заказу рыбоводного предприятия. Реализация возможности производства клариевого сома в Татарстане в промышленных масштабах заняла у специалистов КГЭУ больше четырех лет.

Разработка позволяет выращивать клариевого сома в замкнутом цикле отработанных вод, в том числе в теплых водах объектов энергетики Поволжского региона, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

В природе эта рыба обитает только в теплых водоемах Африки, она очень чувствительна к повышенной температуре и снижению уровня кислорода. Поэтому разведение этого вида рыб в установках замкнутого водообеспечения и в водоемах-охладителях, куда ТЭЦ сбрасывает горячую воду после очистки, сталкивается со значительными ограничениями, отметили в министерстве.

«Нам пришлось решать целый пласт проблем, с которыми могут столкнуться производственники. Научная работа над этим проектом состояла из множества компонентов, каждый из которых имеет самостоятельную научную значимость. Так, нам потребовалось отработать новую технологию по изъятию гипофиза у клариевого сома для использования в составе инъекций, убыстряющих созревание икры и молок. Мы получили патент на новый способ анестезии рыб во время искусственного воспроизводства. Провели множество экспериментов и исследований, которые нашли отражение в нескольких статьях на эту тему», — рассказала доктор биологических наук, завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КГЭУ Марина Калайда.

Отмечена перспективность выращивания этой рыбы. Сом развивается от стадии икры до взрослой особи всего за шесть месяцев. Плотность посадки у него — около 300 кг на куб. м., в то время как у классических прудовых рыб она не превышает 300 кг на 1 га.

Это значит, что себестоимость выращивания африканского клариевого сома очень низкая, и для потребителей этот продукт будет недорогим и доступным, подчеркнули в пресс-службе. Более того, мясо этой рыбы считается диетическим, оно не имеет запаха и привкуса, а отсутствие мелких костей и чешуи облегчает приготовление.

В КГЭУ отметили, что проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности, сохранение природных биоценозов в хорошем состоянии и решение экологических проблем. Разведение рыбы в замкнутом циркуляционном цикле позволяет вовлекать в производство переработанную воду и другие ресурсы аквакультуры. При этом установка замкнутого водообеспечения может работать в любом большом городе с развитой инфраструктурой, обратили внимание ученые.

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