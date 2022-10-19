Марикультура пытается «узакониться» в охранной зоне заповедника

В Приморье марикультурное предприятие через арбитраж подтвердило законность договоров на рыбоводные участки в охранной зоне морского заповедника. Тем самым компания сделала шаг в борьбе за легализацию своей деятельности, считает глава отраслевой ассоциации Роман Витязев.

Напомним, что до 2017 г. в южных бухтах Приморского края было сформировано девять рыбоводных участков общей площадью 3,4 тыс. га, границы которых попали в охранную зону Дальневосточного государственного морского заповедника (ДВГМЗ). Во время создания РВУ режим охранной зоны не запрещал там рыбохозяйственную деятельность, в том числе аквакультуру.

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 апреля 2019 г. № 45 было утверждено нынешнее положение о заповеднике. Оно запретило организацию рыбоводных участков на акватории охранной зоны.

Пользователи находящихся в охранных границах заповедника РВУ предприняли ряд шагов, чтобы легализовать свою деятельность в условиях неожиданного запрета. В том числе попытались оспорить эту меру в Верховном суде России, однако безуспешно. Отказывая марифермерам, Верховный суд исходил из того, что законодательство предусматривает возможность ограничения хозяйственной деятельности в границах охранной зоны.

Затем одна из компаний обратилась с иском в арбитражный суд Приморского края о признании прекращенными своих договоров пользования рыболовными участками. Приморский арбитраж отказал в этом иске, сообщает корреспондент Fishnews.

Было отмечено, что пользователь фактически продолжает хозяйственную деятельность на этих акваториях до настоящего времени. По мнению суда, «юридическая невозможность исполнения договора не отменяет необходимости выражения волеизъявления сторон относительно сохранения договорных отношений». Решение подтвердила апелляционная инстанция.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев считает, что окончательно вопрос решило бы снятие ограничений ДВГМЗ для предприятий, получивших свои участки до введения запрета. Он предложил рассмотреть этот вопрос в комиссии Общественной палаты России по экологии. Предприятиям как минимум необходимо дать возможность доработать до конца срока действия их договоров пользования участками, сформированными и предоставленными совершенно законно, подчеркнул глава отраслевого объединения.

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