Аквафермеры Приморья продолжают борьбу за участки

Дальневосточный союз предприятий марикультуры направил обращение директору департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александру Литваку. Его просят помочь в снятии запрета на работу участков в охранной зоне заповедника.

Напомним, сейчас оценку регулирующего воздействия проходит проект положения об охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. В границах охранной зоны предлагается оставить под запретом любую рыбохозяйственную деятельность, изъятие донных организмов водолазным способом, организацию рыбоводных участков.

В письме Александру Литваку ДВ СПМ напоминает, что до 2017 г. в южных бухтах Приморского края было сформировано девять рыбоводных участков общей площадью 3,4 тыс. га, их границы попали в охранную зону заповедника. В это время режим охранной зоны не запрещал там рыбохозяйственную деятельность, в том числе аквакультуру.

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 апреля 2019 г. № 45 было утверждено нынешнее положение о заповеднике. Оно запретило организацию рыбоводных участков на акватории охранной зоны. Проект положения об охранной зоне, подготовленный Минприроды (заповедник сменил подведомственность), оставляет этот запрет в силе.

Отраслевое объединение обращает внимание: за все время существования ДВГМЗ, начиная с 1978 г., рыбохозяйственная деятельность не нанесла ущерба окружающей акватории, а наука подтверждает положительное влияние аквакультуры на восстановление популяций и сохранение биоразнообразия.

Поэтому союз предлагает оставить в числе разрешенных видов деятельности пастбищную аквакультуру, сообщает корреспондент Fishnews. При этом ДВ СПМ ссылается на мнение специалистов Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Главу департамента просят оказать содействие в решении проблемы, учесть наличие инвесторов и действующих вблизи заповедника рыбоводных участков и не запрещать там хозяйственную деятельность в области аквакультуры. Аналогичное обращение Александру Литваку направила и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Марина Шемилина.

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