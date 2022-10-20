Бизнесу обещали «каникулы» по проверкам

В 2023 г. плановые проверки коснутся только объектов бизнеса, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Это около 1,5% от общего количества объектов в стране.

Соответствующее постановление кабмин выпустил в рамках поручения президента, напомнил Дмитрий Григоренко на правительственном часе в Совете Федерации.

«По внеплановым проверкам перед контрольными органами стоит задача перехода на их проведение максимально исходя из индикаторов рисков. Увеличение числа индикаторов рисков и их публичность направлены на повышение качества проведения надзорной деятельности и прозрачности всей контрольной системы для бизнеса», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Также Дмитрий Григоренко рассказал о работе по внедрению механизма проведения дистанционных проверок. По словам вице-премьера — руководителя аппарата правительства, ключевым фактором в этом вопросе является достоверность данных об объекте. Обеспечивать ее планируется техническими средствами. Отмечено, что подготовлен прототип мобильного приложения, который в ближайшее время будет проходить тестирование.

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