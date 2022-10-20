Поправки в закон об общинах КМНС прошли Совфед

Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Поправки касаются предмета деятельности общины, членства в ней, права на возмещение убытков.

Документ был подготовлен правительством. После принятия в трех чтениях Госдумой он был одобрен на заседании Совета Федерации. В новом законе, в частности, определяется предмет деятельности общины коренных народов. Она сможет вести любые виды традиционной хозяйственной и другой деятельности, включая предпринимательство, если это определено в уставе, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

Новелла закона — положение о том, что общины имеют право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания.

Ряд статей излагаются в новой редакции. В отличие от действующих положений, устанавливается, что членами общины вправе быть относящиеся к КМНС лица, достигшие 14 лет, при этом одно лицо может быть членом только одной общины.

Предусматриваются переходные положения для приведения учредительных документов общин в соответствие с новым законом.

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