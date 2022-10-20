«Океанрыбфлот» получил второй супертраулер

На турецкой верфи «Терсан» заказчику — компании «Океанрыбфлот» — передали супертраулер «Владимир Бирюков». Аналогичное судно «Георгий Мещеряков», построенное на том же предприятии, уже трудится на промысле.

Стороны торжественно подписали акт приема-передачи, и на «Владимире Бирюкове» подняли флаг России под звуки гимна. На палубе собрались представители судоверфи и экипаж нового траулера.

«Форс-мажорные обстоятельства сильно ударили по ходу строительства, но надо отдать должное — с самого начала руководство компании «Терсан» подтвердило готовность завершить проект независимо от обстоятельств», — отметил начальник отдела судостроения АО «Океанрыбфлот» Сергей Кислов.

Первый супертраулер компании назвали в честь знаменитого капитана, первого директора «Океанрыбфлота» Георгия Васильевича Мещерякова. Второй увековечил память губернатора Камчатки, бывшего начальника Камчатрыбпрома Владимира Бирюкова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Океанрыбфлота», ежедневно с помощью 12 технологических линий на судне можно перерабатывать 450 тонн рыбы. Кроме того, на борту есть мощности для производства рыбьего жира и муки.

Капитан-директор нового судна Антон Сейлев подчеркнул, что «Владимир Бирюков» на голову выше судов старой постройки: здесь очень хорошо организован быт для экипажа, есть возможность после вахты пойти в спортзал, сауну, комнату психологической разгрузки, кинотеатр.

«Конечно, весь пароход оснащен по самому последнему слову техники: оборудование, траловый комплекс, главные двигатели, рыбопоисковое оборудование, лебедки — все совершенно новое, компьютеризированное», — рассказал Антон Сейлев.

Совсем скоро «Владимир Бирюков» отправится домой, на Камчатку, и сразу уйдет на промысел. Члены экипажа, по словам Сергея Кислова, буквально рвутся в бой и уверены, что супертраулер в их руках покажет прекрасные результаты.

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