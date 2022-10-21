Чили нарастила экспорт лососевых

Общий объем поставок чилийских лососевых на мировой рынок в третьем квартале увеличился на 18,1% к уровню прошлого года, сообщают зарубежные СМИ. Они отмечают и рост экспорта в Россию, несмотря на прекращение сотрудничества с РФ некоторых компаний республики.

В первом квартале из-за конфликта на Украине поставки чилийской красной рыбы в Россию снизились сразу на 46%, однако в третьем квартале этот показатель подскочил на 44,4% — до 11,17 тыс. тонн, приводит цифры портал IntraFish. Издание обращает внимание: ряд организаций заявляет о прекращении отправок своей продукции в РФ, однако проверить, какие именно компании работают сейчас с российским рынком, невозможно.

Норвегия и другие страны Запада еще до начала 2022 г. были отрезаны от рынка России в связи с введенным продовольственным эмбарго, сообщает корреспондент Fishnews. Однако запрет не коснулся Фарерских островов и Чили. При этом IntraFish отмечает, что две крупнейшие фарерские компании — Bakkafrost и Hiddenfjord — отказались поставлять свой лосось на российский рынок после начала конфликта.

В то же время увеличение импорта чилийской рыбы наблюдается и в других странах. Так, поставки в США — главный рынок для лососеводов республики — в третьем квартале выросли на 5,8%, до 61,1 тыс. тонн. На японском рынке показатели прибавили на 29,5%, составив 21,1 тыс. тонн. Экспорт в Китай увеличился на 260%, до 9,5 тыс. тонн.

Вместе с тем объем отправок чилийского лосося в соседнюю Бразилию — второй по величине рынок сбыта — упал на 5,3%, до 29,7 тыс. тонн. Это связывают прежде всего с сокращением покупательской способности местного населения.

По данным IntraFish, большая доля экспорта лососевых из Чили приходится на атлантический лосось. Кижуч и радужная форель совокупно составили 14% в объеме поставок в третьем квартале. Около 49% чилийской красной рыбы идет за рубеж в охлажденном виде, 50% — в замороженном и всего 0,4% — в копченом.

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