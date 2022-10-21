«Рыбные» вопросы вошли в перечень поручений президента по итогам ВЭФ

По итогам Восточного экономического форума Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить предложения по совершенствованию механизма распределения квот под инвестиции.

Задачи по регулированию в рыбной отрасли вошли в перечень поручений президента по итогам ВЭФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство должно подготовить совместно с органами исполнительной власти регионов и представить предложения по совершенствованию механизма распределения квот под инвестиции. В том числе речь идет о крабовых квотах.

При этом кабмин должен обратить особое внимание на направление в приоритетном порядке полученных средств на развитие инфраструктуры сельских территорий прибрежных регионов, а также на поддержку занятости населения в таких субъектах Федерации.

Срок исполнения поручения — 15 ноября 2022 г.

На пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре президент заявил, что средства, которые государство получает от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие сельских территорий.

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