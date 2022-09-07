Правительство рассмотрит поддержку сельских территорий с помощью рыбной отрасли

Средства, которые государство получает от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие сельских территорий, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

В выступлении на Восточном экономическом форуме глава государства попросил правительство отдельно посмотреть на ситуацию в сфере добычи биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Здесь важно добиться сбалансированного роста, полной загрузки производственных мощностей, а также обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры регионов», — сказал президент о механизме инвестквот.



«Хочу подчеркнуть: средства которое получает государства от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие сельских территорий. На поддержку занятости, повышение доходов местных граждан. Прошу правительство принять конкретные меры на этот счет. Мы много раз это обсуждали», — заявил Владимир Путин.

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