Правительство должно нарастить рыбный трафик по Севморпути

Президент Владимир Путин предписал правительству создать условия для увеличения грузоперевозок по Севморпути, в том числе перевозок рыбопродукции. Задача поставлена по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, правительство должно «принять меры, обеспечивающие установление экономически обоснованного тарифа, жесткого графика и иных конкурентных условий для осуществления перевозок грузов по Северному морскому пути из ДФО в европейскую часть России и в обратном направлении в целях расширения использования Северного морского пути и увеличения объемов перевозки продукции, в том числе рыбной».

Доклад об этом необходимо подготовить до 15 декабря 2022 г., ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews