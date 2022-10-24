Власти Магаданской области называют развитие рыбного порта одной из ключевых задач

Администрация Магаданской области совместно с подрядчиком готовятся к реализации проекта по модернизации и развитию рыбного порта. Об этом губернатор Сергей Носов сообщил на встрече с президентом.

Глава Магаданской области Сергей Носов на встрече с Владимиром Путиным рассказал о ситуацию в системных для региона отраслях, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Губернатор остановился и на рыбном хозяйстве. Акватории Охотского моря богаты биоресурсами, однако сложности для развития создает состояние рыбного порта.

«Почему? Много затонувших судов. Наводим не просто порядок — очистка, генеральная уборка, — мы просто разгораживаем пути подхода рыбных судов к терминалам бывшего рыбного порта. Нам в этом году его передали, мы уже разрабатываем с компанией «ГТ Морстрой» (петербургская компания) обоснование инвестиций и готовимся к реализации этого крупного проекта», — заявил Сергей Носов.

Напомним, что в бухте Нагаева планируется создать индустриальный парк. Здесь будут заниматься комплексным обслуживанием рыбопромысловых и транспортных судов, грузовой обработкой, хранением, переработкой и реализацией рыбной продукции, техническим обслуживанием и судоремонтом.

«В целом наши рыбаки уже проинвестировали около 30 млрд рублей и в строительство новых судов, и в строительство перерабатывающей отрасли – совместные предприятия с нашими корейскими, южнокорейскими партнерами. Возрождение этой отрасли, причем в полном масштабе, создает определенные перспективы. Мы делаем все, чтобы эти перспективы не упустить», — подчеркнул губернатор на встрече с президентом.

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