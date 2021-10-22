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Губернатор Сергей НОСОВ и вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ обсудили планы по реконструкции рыбного порта. Фото пресс-службы полпредства

В Магадане готовятся к реконструкции рыбного терминала

Рыбный терминал Магаданского морского порта передан из управления Нацрыбресурса в ведение региональных властей. Сейчас обсуждается предстоящая реконструкция и концепция дальнейшего использования порта.

Вопрос обсудили в ходе визита в Магаданскую область вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

По словам губернатора Сергея Носова, терминал перешел в ведение области на прошлой неделе. Для разработки концепции и проекта рыбного порта привлечены дальневосточные проектировочные институты, рассматривается возможность привлечения специалистов проектных бюро Санкт-Петербурга. В качестве консультантов планируется привлечь международных экспертов.

«Техническое задание для проектировщиков мы прорабатывали вместе с Магаданской ассоциацией рыбопромышленников, нашими рыбаками, и группой компаний «Антей». А сейчас совместно с «УралВагонЗаводом» прорабатываем вопрос по производству рефконтейнеров», — рассказал Сергей Носов.

Планируется полная реконструкция гидротехнических сооружений, развитие инфраструктуры причалов и прилегающей территории. Также предусмотрено создание в бухте Нагаева комплекса по обслуживанию рыбопромыслового флота, маломерных и каботажных судов, строительство объектов судоремонта, а также мощностей по приемке, перевалке, переработке и хранению продукции морского промысла — индустриального парка «Рыбный порт Магадан».

Напомним, что в рамках исполнения поручений, которые дал глава правительства Михаил Мишустин, в морском порту идет работа по подъему и утилизации затонувших судов.

«Сейчас началось масштабное изменение морского фасада Магадана. Это правильно. Переданы из управления Нацрыбресурса гидротехнические сооружения. Может возникнуть целый береговой комплекс, в который войдут перерабатывающие предприятия, объекты портового хозяйства, будет создан порт для прогулочных судов. Все это и называется развитием территорий», — подчеркнул Юрий Трутнев.

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  • Губернатор Сергей НОСОВ и вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ обсудили планы по реконструкции рыбного порта. Фото пресс-службы полпредства
  • Рыбный терминал ждет масштабная реконструкция. Фото пресс-службы полпредства
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