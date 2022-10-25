Рыбопереработчики рассчитывают на диалог в рамках Общественного совета при Минсельхозе

Рыбная отрасль снова представлена в Общественном совете при Минсельхозе — в работе совета будет участвовать председатель Рыбного союза Александр Панин.

Председатель Рыбного союза Александр Панин включен в состав Общественного совета при Минсельхозе. В совет как совещательный орган общественного контроля входят представители отраслевых союзов и ключевых для потребительского рынка некоммерческих организаций. В их числе Рыбный союз, который объединяет предприятия рыбного хозяйства и аквакультуры, включая рыбопереработчиков, импортеров, трейдеров.

К полномочиям членов Общественного совета относится рассмотрение планов ежегодной работы Минсельхоза, проектов нормативно-правовых актов, создание рабочих групп по важным для отрасли вопросам. Как сообщает корреспондент Fishnews, Рыбный союз не раз обращал внимание на необходимость расширения господдержки, которой пользуются сельхозтоваропроизводители, на предприятия сегмента B2C, выпускающие рыбную продукцию для потребительского рынка.

«Главное — это возможность создания живого диалога между министерством и союзами. Вопросы, которые больше всего волнуют отрасль, гораздо проще решать в процессе открытого обсуждения», — прокомментировал Александр Панин.

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