В терпящих бедствие реках Прикамья обнаружили рыбное население

Специалисты Пермского филиала ВНИРО собрали материал для оценки рыбного потенциала рек Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Эта территория стала местом экологического бедствия — изливов кислых шахтных вод.

Напомним, КУБ расположен на западном склоне Среднего Урала на территории Пермского края. После закрытия в 1996–2001 гг. кизеловских шахт началось их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. В настоящее время сформировалось 19 изливов, поступающих в реки.

Экспедиция с масштабными ихтиологическими и гидробиологическими исследованиями для ПермНИРО стала одной из приоритетных в 2022 г. Филиал провел ее по поручению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова: глава федерального агентства в прошлом году обещал содействие Пермскому краю в оценке масштабов загрязнения.

Ученым нужно было определить рыбохозяйственное значение рек, подвергающихся воздействию изливов. Сбор материалов велся на реках Вильва, Кизел, Восточный Кизел и Большая Гремячая весной, летом и осенью — на участках, расположенных выше и ниже изливов шахтных вод.

Во всех реках обнаружена рыба. В Вильве отмечено 11 видов, в том числе хариус европейский, судак, щука, окунь, лещ и плотва. В остальных исследуемых реках доминировал гольян.

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