Росрыболовство поучаствует в спасении рек Прикамья

Малые реки Пермского края страдают от стоков кислых вод из заброшенных и затопленных шахт. Глава Росрыболовства Илья Шестаков пообещал властям региона научную помощь в минимизации масштабов экологического бедствия.

В Перми прошла рабочая встреча, в которой участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Ключевой темой обсуждения стало состояние части рек в Прикамье, загрязняемых в результате поступления кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ), сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Что такое изливы

Добыча угля в КУБе велась на протяжении 200 лет. В период эксплуатации из шахт откачивалось и сбрасывалось в реки без очистки более 100 млн кубометров в год кислых вод, загрязненных тяжелыми металлами. После закрытия шахт началось их затопление атмосферными осадками и подземными водами. Некоторые шахты стали источниками изливов кислых воды, загрязняющих реки.

По данным краевого правительства, в настоящее время сформировалось 19 изливов. В сумме они дают сток в 3-4 раза меньше, чем в период эксплуатации шахт. Также источниками загрязнения окружающей среды КУБа стали отвалы шахтных пород и стоки с них, русла и поймы рек, где накоплены миллионы тонн осадка, выпавшего в реки-водоприемники кислых шахтных вод во время работы шахт и после их закрытия. Это реки Северная Вильва, Южная Вильва, Кизел, Косьва, Большая Гремячая, Большой Кизел, Восточный Кизел, Сухой Кизел.

Содержание загрязняющих веществ в малых реках превышает норматив по железу более чем в 3 тыс. раз, по марганцу — в 700 раз. Также очень высока кислотность. Ежегодный ущерб водным объектам превышает 3 млрд руб., из водопользования выведено более 500 км рек.

Решение не принято

Дмитрий Махонин отметил, что для устранения последствий излива шахтных вод КУБа на федеральном уровне создана рабочая группа, в которую входят представители Минэнерго (собственник шахт) и Министерства природных ресурсов РФ.«Я лично участвую в обсуждении проблемы КУБа. Она требует научной проработки. На сегодня определены направления и проработаны несколько вариантов ликвидации последствий изливов. Но региону для решения вопроса необходима помощь Российской Федерации, в том числе Пермский край рассчитывает на поддержку Агентства по рыболовству», — подчеркнул губернатор.

Однако пока решений о дальнейших действиях не принято, в том числе из-за отсутствия готового механизма и в связи с недостатками в нормативно-правовой базе, отметили в пресс-службе.

Росрыболовство подключится

Илья Шестаков пообещал, что Росрыболовство окажет Прикамью содействие в подготовке нормативной базы. В частности, уже в 2022 г. ВНИРО планирует провести гидробиологические и ихтиологические исследования малых рек КУБа. Это позволит точнее оценить степень загрязнения каждого из водоемов при дальнейших работах по ликвидации загрязнений.

Губернатор Прикамья поручил профильным ведомствам ускорить работу по определению водоемов, которые предстоит обследовать экспертам ФГБНУ ВНИРО.

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